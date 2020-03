Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: τρεις νεκροί στην Ελλάδα

Τρεις άνδρες, σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, έχουν καταλήξει, λόγω της φονιοκής επιδημίας.

Κατέληξε το πρωί του Σαββάτου ο 67χρονος Ζακυνθινός που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του νησιού..

Ο 67χρονος είχε εισαχθεί την Πέμπτη στο νοσοκομείο με βαριά συμπτώματα και νοσηλευόταν στην ειδική μονάδα απομόνωσης διασωληνωμένος.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι είχε εκπνεύσει και ένας υπερήλικας στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτός ήταν ο δεύτερος νεκρός στην Ελλάδα, μετά τον άτυχο 66χρονο συντασξιούχο εκπαιδευτικό, ο οποίος εξέπνευσε στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο χάρτης με τα κρούσματατα

Σε 190 αυξήθηκαν τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 11 είναι "ορφανά", σύμφωνα με τον Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος είπε στην χώρα μας έχουν γίνει περισσότεροι απο 2.700 έλεγχοι σε δείγματα.

Μεταξύ των κρουσμάτων ειναι 7 παιδιά, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό, από τα 190 κρούσματα τα 36 ειναι υπό διερεύνηση.

Από τα 190 κρούσματα, τα 90 είναι στην Αττική (σημ: εκ των οποίων τα 5 στην ανατολική Αττική), τα 40 στην Ηλεία, τα 9 στην Αχαϊα, τα 6 στην Θεσσαλονίκη και τα υπόλοια ειναι διάσπαρτα σε περιοχές της χώρας.

Προβληματισμός στους επιστήμονες προκαλούν τα 11 αποκαλούμενα ως "ορφανά" κρούσματα, εκ των οποίων τα 9 ειναι στην Αττική. Πρόκειται για ασθενείς που ούτε έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό ούτε έχουν στο άμεσο περιβάλλον κάποιον που επέστρεψε απο το εξωτερικό και θα μπορούσε να τους μεταδώσει τον ιό.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 5 ασθενείς παρέμεναν σε Μονάδα Εντατικής Θερπαείας, απο τα συνολικά 47 κρούσματα που νοσηλεύονται. Εξ αυτων, μεταξύ των άλλων, νοσηλεύονται 21 στην Πάτρα, 9 στο "Σωτηρία", 8 στο "ΑΧΕΠΑ" και 6 στο Νοσοκομείο "Αττικόν".

Ποια μαγαζιά κλείνουν και ποια μένουν ανοιχτά υπό όρους

Μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας για 14 μέρες ξεκινώντας από το Σάββατο 14 Μαρτίου, των παρακάτω:

Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα (shops in a shop), εκπτωτικά χωριά

Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες delivery και take-away

Κέντρα διασκέδασης

Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων

Βιβλιοθήκες

Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι

Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο, λέσχες παιγνίων με την εξαίρεση τους πλανόδιους πωλητές και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία (εξαιρούνται οι ανοιχτοί χώροι μεμονωμένης άθλησης όπως θα διευκρινιστεί στην ΚΥΑ)

Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) / εξαιρούνται οι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι αναψυχής.

Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ, οίκοι ανοχής, κέντρα δερματοστιξίας (τατουάζ) και τρυπήματος δέρματος/σώματος

*Οι επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Μένουν ανοιχτά (ενδεικτικά):

Λιανεμπόριο με εξαίρεση τα ανωτέρω

Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ)

Λαϊκές αγορές

Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα

Φαρμακεία

Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας

Καφετέριες κατά το μέρος που κάνουν διανομή προϊόντων και take away

Ξενοδοχεία (αυστηρά για εξυπηρέτηση των τουριστών με τη δυνατότητα delivery και take away από το μπαρ ή το εστιατόριο που λειτουργεί εντός)

Τράπεζες (με ειδικές οδηγίες για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα προστασίας, δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε περισσότερες ημέρες / λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση για διαδικτυακές συναλλαγές)

Τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη απόσταση και μέτρα υγιεινής των εργαζομένων

"Περαιτέρω, θα ληφθούν ειδικότερα μέτρα για άτομα που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πάσχουν από σοβαρή ανοσοκαταστολή"¨, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Ετοιμη για νέα μέτρα η Κυβέρνηση

Μιλώντας στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" του ΑΝΤ1, ο Υψφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης. είπε ότι η Κυβέρνηση ειναι έτοιμη για να λάβει τα επόμενα μέτρα γηια την αντιμετώπιση της εκξάπλωσης του κορονοϊο.

Στην ίδια εκπομπή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε αλλαγές στην λειτουρία των ΚΕΠ και άλλων δημοσιων υπηρεσιών, ειδικές άδειες για δημσίους υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και μέτρα για την καθαριότητα και την συλλογή των σκουπιδιών απο τους Δήμους, τονίζοντας ότι βασικός στόχος ειναι να μην υπάρξοιυν μαζικά βαριά περιστατικά που θα πρέπει ν αντιμετωπιστούν απο το σύστημα υγείας, τονίζοντας πάντως ότι "τίποτα δεν θα ειναι ίδιο μετά απο τον κορονοϊό.

Εν τω μεταξύ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει τεθεί σε κατ΄ οίκον απομόινωση, όπως και όλα τα μέλη της οικογένειας του, καθώς η σύζυγος του βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.