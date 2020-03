Κόσμος

Κορονοϊός: Ελληνίδα που ζει στην Ιταλία “κρούει τον κώδωνα του κινδύνου” (βίντεο)

Η Λωρέττα Τσαβάκη περιγράφει στον ΑΝΤ1 την δραματική κατάσταση στην Ιταλία και προτρέπει τους Έλληνες να μην κάνουν τα λάθη των Ιταλών.