Ο Βαρουφάκης έδωσε στη δημοσιότητα τις ηχογραφημένες συνεδριάσεις των Eurogroup

Ο γραμματέας του ΜεΡΑ εξηγεί την απόφασή του να δώσει στη δημοσιότητα τις ηχογραφημένες συζητήσεις .

Οι πλήρεις απομαγνητοφωνημένες συζητήσεις που γίνονταν στο Eurogroup το πρώτο εξάμηνο του 2015 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του MεΡΑ 25 ενώ ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί βασικά σημεία συζητήσεων που δίνουν τον τόνο, αλλά και την ένταση που επικρατούσε στις συνεδριάσεις.



Ο ίδιος, ο γραμματέας του ΜεΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης σε βίντεο που ανάρτησε εξηγεί την απόφασή του να δώσει στη δημοσιότητα τις ηχογραφημένες συζητήσεις τονίζοντας ότι «χωρίς διαφάνεια δεν υπάρχει δημοκρατία». Σημειώνει ότι ο λόγος για τον οποίο ηχογράφησε τις συζητήσεις οφείλεται στο γεγονός ότι το Eurogroup, δεν τηρεί πρακτικά για να επικρατεί το δίκιο του ισχυρού .



Ο κ. Βαρουφάκης σημειώνει ότι ενώ κατέθεσε πλήρεις προτάσεις, ο τότε επικεφαλής του Eurogroup Ντάισεμπλουμ ακούγεται να λέει ότι δεν διαπραγματεύεται ενώ σε διαρροές που έκαναν προς τα ΜΜΕ ισχυρίζονταν ότι η ελληνική πλευρά δεν κατέθετε προτάσεις. Υπάρχει επίσης, σύμφωνα με τον κ. Βαρουφάκη ο εκβιασμός ότι ή δέχεται η ελληνική πλευρά τις προτάσεις του Eurogroup ή κλείνουν ή τράπεζες, ενώ σημειώνει και τις διαφωνίες μεταξύ υπουργών διαφόρων χωρών.



Στις ηχογραφήσεις που ήδη έχουν αναρτηθεί ακούγονται αρνητικά σχόλια για το δημοψήφισμα στην Ελλάδα και όπως λέει ο κ. Βαρουφάκης το κοινό θα μπορέσει από μόνο του να κρίνει «ποιοι ήταν διαλλακτικοί, διπλωματικοί, καλά προετοιμασμένοι, ευγενείς και έτοιμοι για έναν έντιμο ευρωπαϊκό συμβιβασμό και ποιοι ήταν κυνικοί και απαιτούσαν την άμεση συνθηκολόγηση της χώρας μας».



Ο κ. Βαρουφάκης τονίζει ότι «η δημοσιοποίηση των συνομιλιών αυτών δεν είναι μόνο ηθική, αλλά και αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό καθήκον. Είναι το μόνο που μπορεί να σταματήσει την επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης των Ελλήνων, αλλά και των Ευρωπαίων γενικότερα».