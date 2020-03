Πολιτική

Δένδιας: Σθεναρή και ισχυρή η αντίδρασή μας στον Έβρο

Η χώρα είναι έτοιμη για παν ενδεχόμενο, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, καυτηριάζοντας τις ενέργειες της Τουρκίας.

«Σε κάθε περίπτωση η χώρα είναι έτοιμη για παν ενδεχόμενο» τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα/Σαββατοκύριακο» και επισημαίνει ότι «η ετοιμότητά μας που φάνηκε και στον Έβρο, λειτουργεί αναμφίβολα αποτρεπτικά».



Προσθέτει ότι η Τουρκία «επιχείρησε να μας θέσει προ τετελεσμένων και στον Έβρο, αλλά η αντίδρασή μας υπήρξε σθεναρή και ισχυρή». Ως προς την κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες στον Έβρο, τονίζει ότι είναι αποτέλεσμα της «ανερυθρίαστης προθυμίας της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει αθώους προκειμένου να εκβιάσει καταστάσεις και να αποκομίσει πολιτικά και οικονομικά οφέλη», με την 'Αγκυρα να επιλέγει να χρησιμοποιήσει το χαρτί του Μεταναστευτικού θεωρώντας ότι είναι το μόνο ώστε να ασκήσει ικανή πίεση στην ΕΕ, αλλά και να το εκμεταλλευθεί επικοινωνιακά στο εσωτερικό της.



Εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση της ΕΕ στα ελληνικά αιτήματα σε πρώτη φάση και προσθέτει πως η χώρα έχει διαμηνύσει «προς όλες τις κατευθύνσεις στο ανώτατο επίπεδο ότι δεν νοείται η Ελλάδα να επωμιστεί μόνη το βάρος των συνεπειών επιλογών τρίτων».



Ερωτηθείς, σχετικά, ο υπουργός Εξωτερικών είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ούτε η Αλβανία, ούτε η Βουλγαρία λειτουργούν σαν δούρειοι ίπποι» και προσθέτει ότι και οι δύο αυτές χώρες χρειάζονται τη φιλία και τη συνεργασία της Ελλάδας.



Ειδικά για την Αλβανία, σημειώνει ότι το πρόσφατο νομοσχέδιο για το περιουσιακό δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο υπουργός Εξωτερικών, τονίζει ότι η Ελλάδα υλοποιεί μια θετικά ατζέντα για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με κύριο όχημα την ένταξη όλων των χωρών στην ΕΕ και επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας «με δεδομένο ότι θα συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».