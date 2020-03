Κοινωνία

Έφοδος της Αστυνομίας στις φυλακές Ναυπλίου

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στα κελιά των κρατουμένων. Είχαν μαζί τους και αστυνομικό σκύλο.

(εικόνα αρχείου)

Μικροποσότητες ναρκωτικών, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα βρήκε η Αστυνομία κατά την διάρκεια έρευνας πραγματοποίησε σήμερα τα ξημερώματα στις φυλακές Ναυπλίου.

Οι αστυνομικοί των τμημάτων Ασφαλείας Ναυπλίου και 'Αργους, οι οποίοι είχαν μαζί τους και αστυνομικό σκύλο εντοπισμού ναρκωτικών, βρήκαν πέντε μικροποσότητες κάνναβης, δύο μικροποσότητες ηρωίνης, τέσσερα μαχαίρια, μία μεταλλική λάμα και επτά κινητά τηλέφωνα.



Στην συνέχεια, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δέκα κρατούμενους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κατοχής και της εισαγωγής ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα και της οπλοκατοχής.