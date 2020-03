Πολιτική

Μητσοτάκης: #μένουμε_σπίτι και κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός απευθύνει και μέσω των social media έκκληση προς τους πολίτες για τήρηση των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του ιού.

«Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε μέσα όσο περισσότερο μπορούμε. Ειδικά αν είμαστε σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, προσέχουμε ακόμα περισσότερο. Προστατεύουμε τον εαυτό μας - προφυλάσσουμε την κοινωνία. #μένουμεσπίτι #μενουμε_σπιτι», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, σε μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας για ακόμη μια φορά έκκληση προς τους πολίτες να συμμορφωθούν με τα μέτρα και τις συστάσεις των ειδικών για τον περιορισμό εξάπλωσης της επιδημίας.

Μάλιστα, το μήνυμα του συνοδεύεται και από το σχετικό βίντεο: