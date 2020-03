Πολιτική

Επικοινωνία Γεννηματά – Κικίλια: Οι προτάσεις του ΚΙΝΑΛ για τον κορονοϊό

Σειρά προτάσεων του ΚΙΝΑΛ για την αποτελεσματική ανταπόκριση της πολιτείας στην επιδημία του κορονοϊού και την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Σειρά προτάσεων για την αποτελεσματική ανταπόκριση της πολιτείας στην επιδημία του κορονοϊού και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να αντέξει, ανέπτυξε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά σε επικοινωνία της με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής είναι η συμβολή του Κινήματος Αλλαγής σε μια κρίσιμη προσπάθεια για την χώρα και τον λαό μας.



Παράλληλα η Φώφη Γεννηματά με ανάρτηση της στα social media ζήτησε από τους πολίτες να εφαρμόζουν με την υπεύθυνη στάση τους, όλες τις οδηγίες των ειδικών για την προστασία της δημόσιας υγείας.



Οι προτάσεις που διατύπωσε η κ. Γεννηματά αφορούν:



1)Κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το ΚΙΝΑΛ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποτελεσματικού κεντρικού επιτελείου της πολιτείας που θα αναλάβει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τον έλεγχο υλοποίησης όλων των αποφάσεων.



Η διάλυση του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας δημιουργεί πρόβλημα η δε ανάθεση στην ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, δεν αποτελεί μια πειστική λύση καθώς δεν έχει καμιά σχετική εμπειρία.



Επίσης το Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει την ανάγκη να οργανωθεί καλύτερα η πρώτη υποδοχή των ασθενών. Μην ξεχνάμε, σημειώνει, τα λάθη που έγιναν στα κρούσματα στην Δυτική Ελλάδα και Αθήνα, με αποτέλεσμα τη μετάδοση του ιού στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.



Υπάρχει ακόμη μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλη δυσκολία επικοινωνίας με την τηλεφωνική γραμμή που έχει δοθεί.

Πρέπει να επεκταθεί η δημιουργία κέντρων υποδοχής σε ειδικούς χώρους εκτός των κύριων χώρων των Δημοσίων Νοσοκομείων.(πχ σε κοντέινερ).



Ακόμη το ΚΙΝΑΛ προτείνει ότι είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός λύσεων σε περίπτωση που τα κρεβάτια των Νοσοκομείων δεν επαρκούν. Απαιτείται η ενίσχυση κατά προτεραιότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.



Η κ. Γεννηματά τόνισε στον υπουργό Υγείας ότι «το ΕΣΥ -παρά τα προβλήματά του- απέδειξε για μια ακόμη φορά το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του. Ανέλαβε πλήρως το βάρος της Δημόσιας Υγείας. Και κυρίως τα Δημόσια Νοσοκομεία που είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη των διαγνώσεων του ιού, και της φροντίδας των ασθενών», γι αυτό και θα πρέπει να απονεμηθούν τα εύσημα σε όλους τους ανθρώπους -γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό, διοικητικό προσωπικό-που υπηρετεί με φιλότιμο και αυταπάρνηση.



Για αυτό ανέφερε ότι χρειάζεται άμεσα:



Α)Να προχωρήσει με ταχύτατες διαδικασίες η στελέχωση των Δημόσιων Νοσοκομείων ειδικά με γιατρούς και νοσηλευτές.



Β) Να προχωρήσει με άμεση τοποθέτηση γιατρών και νοσηλευτών η στελέχωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών που σήμερα υπολειτουργούν.



Γ) Να εξασφαλισθεί επαρκές υγειονομικό υλικό για τις διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες προμήθειες για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στα Δημόσια Νοσοκομεία (στολές, γάντια, μάσκες κλπ.).



Δ) Να δημιουργηθούν θάλαμοι νοσηλείας ασθενών από τον ιό, εκτός από τα Νοσοκομεία αναφοράς και σε 1-2 Δευτεροβάθμια Νοσοκομεία σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. H να μετατραπούν συγκεκριμένα Νοσοκομεία αποκλειστικά για νοσηλεία ασθενών με κορωνοϊό ώστε να αποτραπεί η μετάδοση σε νοσηλευόμενους ασθενείς σε Γενικά Νοσοκομεία



- Ενίσχυση των μέτρων Πρόληψης και ενημέρωσης με την την δημιουργία Επιτροπής Πληροφόρησης ανά Υγειονομική Περιφέρεια, με τη συμβολή ειδικών επιστημόνων.Την αξιοποίηση των Ιατρικών Συλλόγων σε όλη τη χώρα, για την ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση. Δημιουργία ειδικής διακαναλικής εκπομπής προς το κοινό καθημερινά από το Υπουργείο Υγείας ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται υπεύθυνα.



Να αξιοποιηθούν οι μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ταχύρρυθμη ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων και να υπάρξουν οι αναγκαίες προμήθειες υλικών προστασίας του υγειονομικού προσωπικού(ιατρών και νοσηλευτών.Στα ΠΕΔΥ μπορεί να δημιουργηθούν ευέλικτες ομάδες (με γιατρό-νοσηλευτή), που θα αντιμετωπίζουν περιπτώσεις με υποψία ιού, ενημερώνοντας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, αλλά και με επισκέψεις στο σπίτι για σοβαρά συμπτώματα (με ειδικά προστατευόμενα μέσα μεταφοράς).



Οι ομάδες αυτές θα λειτουργούν με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικές φόρμες προς το συντονιστικό κέντρο και θα λαμβάνουν υλικό προς εξέταση εφόσον το πρωτόκολλο το απαιτεί. Η ομάδα θα λειτουργεί ως ασπίδα των ατομικών δικαιωμάτων και θα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Τόσο στο ΠΕΔΥ όσο και στα Νοσοκομεία καλό είναι να παγώσουν για λίγες μέρες όλες οι μη επείγουσες υπηρεσίες για να προστατευθούν και οι πολίτες και οι εργαζόμενοι. Μελετείστε βάρδιες εκ περιτροπής ώστε να μην βγαίνουν εκτός λειτουργίας ολόκληρες υγειονομικές μονάδες και να αντέξουν σε βάθος χρόνου.



Επιπλέον να ενταχθεί ο Ιδιωτικός Τομέας Υγείας στον σχεδιασμό με την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, και συγκεκριμένα:



- Όλα τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

- Κάποια από αυτά πρέπει με παρέμβαση της πολιτείας, να γίνουν Νοσοκομεία αναφοράς και να νοσηλεύσουν ασθενείς. H να μεταφερθούν ασθενείς με χρόνια προβλήματα από τα Δημόσια Νοσοκομεία για να απελευθερωθούν κλίνες.

- Σοβαρό θέμα έχει δημιουργηθεί με το τεστ για τον κορονοϊό. Το έχουν πολύ λίγα ιδιωτικά κέντρα και η τιμή του φτάνει τα 300 ευρώ!!! Είναι αδιανόητο, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.