Αλλαγές σε ΔΟΥ και τελωνεία λόγω κορονοϊού

Με εντολή Πιτσιλή αλλάζουν οι όροι εξυπηρέτησης του κοινού. Πως θα λειτουργήσει το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Αλλάζει από Δευτέρα ο τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγής με τις ΔΟΥ, τα Τελωνεία και τα υποκαταστήματα του Χημείου σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.



Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, που θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, η προσέλευση του κοινού περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο και η επικοινωνία θα γίνεται ως εξής:



Οι συναλλασσόμενοι θα διατυπώνουν τα αιτήματά τους τηλεφωνικά ή μέσω email. Στη δεύτερη περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συναλλασσόμενος να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).



Ο ειδικός κατάλογος ηλεκτρονικών διευθύνσεων και τηλεφώνων εξυπηρέτησης του κοινού, κατά την περίοδο των εκτάκτων μέτρων λόγω κορωνοϊού, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ μέχρι την Κυριακή το βράδυ.



Όλα τα έγγραφα, που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι, θα τους αποστέλλονται μέσω email και θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου υπαλλήλου.



Σε περίπτωση, που δεν είναι εφικτό ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως, αλλά πρέπει να επισκεφθεί την υπηρεσία, αυτό γίνεται μόνο μέσω ραντεβού. Το αίτημα για ραντεβού διατυπώνεται μέσω email ή τηλεφώνου.



Στην είσοδο των υπηρεσιών, θα υπάρχει υπάλληλος, που θα υποδέχεται τους συναλλασσόμενους, θα ελέγχει αν όντως έχουν κλείσει ραντεβού, και θα τους κατευθύνει σχετικά, ώστε να είναι ελεγχόμενη η αναμονή και η είσοδός τους.



Σε αυτή την κατεύθυνση, πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προσαρμογές των χώρων για την υποδοχή, αναμονή και εξυπηρέτηση των πολιτών.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ



Τηλεργασία για τα 2/3 των εργαζομένων



Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ λαμβάνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων της και των πολιτών. Έτσι, από τη Δευτέρα (16/3/2020), όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργούν με τη φυσική παρουσία του 1/3 των εργαζομένων τους, με εναλλαγή ανά εβδομάδα (για παράδειγμα, αν μια υπηρεσία έχει 30 υπαλλήλους, οι πρώτοι 10 την πρώτη εβδομάδα, οι επόμενοι 10 τη δεύτερη, και οι επόμενοι 10 την τρίτη, και ούτω καθεξής). Τα 2/3 θα δουλεύουν από το σπίτι τους με τηλεργασία. Οι υπάλληλοι, που θα εργάζονται εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, θα περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.



Επιπλέον, ορίζεται προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση εξαιρετικών καταστάσεων. Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου, η συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων αποχωρεί, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του χώρου και αναλαμβάνει εργασία στο κατάστημα της Υπηρεσίας η επόμενη κατά σειρά ομάδα υπαλλήλων ή υπάλληλοι του προσωπικού ασφαλείας, ανάλογα με την περίσταση.



Λειτουργία Τελωνείων



Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των Τελωνείων σε κοινό και εκτελωνιστές και αξιοποιούνται πλήρως οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις, που πρέπει να γίνει φυσικός έλεγχος, καθώς και όπου απαιτείται φυσική παρουσία συναλλασσομένου, θα γίνεται εκτός τελωνειακού καταστήματος, αφού ληφθούν τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προφύλαξης, πριν και μετά τη συναλλαγή.



Λειτουργία Γενικού Χημείου του Κράτους



Οι υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους:



- Θα παραλαμβάνουν τα δείγματα στην είσοδο

- Θα έχουν πλήρη εικόνα της ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας των προσώπων, που τα προσκομίζουν