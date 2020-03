Life

“Food N’ Friends”: η Θεοφανία Παπαθωμά μαθαίνει και… διδάσκει (εικόνες)

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τις διατροφικές επιλογές της και τις μαγειρικές “υποχρεώσεις” μιας μητέρας τριών παιδιών.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαζί με τον Ηλία Φουντούλη υποδέχονται την ταλαντούχα Θεοφανία Παπαθωμά.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναλαμβάνει δράση στην κουζίνα, γεμάτη σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Μιλάει για την επιλογή της να γίνει βετζετέριαν αλλά και για την καθημερινότητά της ως μητέρα τριών παιδιών και εργαζόμενη γυναίκα.

Στο πλευρό του σεφ, ανακαλύπτει νέες τεχνικές και μαγειρικά σκεύη που κάνουν τη ζωή μιας γυναίκας, που αγαπά τη μαγειρική, πιο εύκολη.