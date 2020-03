Κόσμος

Παρίσι: Τα “Κίτρινα Γιλέκα” αψηφούν τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό

Χιλιάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν στο κέντρο του Παρισιού.

(εικόνα αρχείου)

Χιλιάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Γαλλίας αναπτύχθηκαν στο κέντρο του Παρισιού σήμερα, καθώς οι διαδηλωτές του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων αψηφούν την απαγόρευση που έχει επιβληθεί για τις μαζικές συναθροίσεις, σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε προς τους Γάλλους πολίτες την Πέμπτη, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο σχολείων, ενώ συνέστησε στους Γάλλους να αποφεύγουν τις στενές επαφές από τον φόβο εξάπλωσης του ιού που έχει ήδη σκοτώσει 79 ανθρώπους στη Γαλλία και έχει μολύνει πάνω από 3.600.



Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Κριστόφ Καστανέρ ανακοίνωσε, από την πλευρά του, χθες ότι απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις άνω των 100 ανθρώπων. Η αστυνομία του Παρισιού έχει ήδη απορρίψει αιτήματα για διαδηλώσεις σήμερα, μεταξύ άλλων στο Σανζ Ελιζέ, όπου ξέσπασαν πριν από σχεδόν έναν χρόνο βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των διαδηλωτών των Κίτρινων Γιλέκων.



"Σήμερα είναι Σάββατο, ημέρα διαδήλωσης. Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο κορονοϊός δεν θα τους αγγίξει και αρνούνται να σεβαστούν τις συστάσεις" δήλωσε ένας αστυνομικός των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, ενώ στεκόταν μπροστά σε ένα θωρακισμένο που έκλεινε τον δρόμο προς το προεδρικό μέγαρο.



Η κυβέρνηση εξέδωσε σήμερα διάταγμα με το οποίο απαγορεύει όλες τις μη αναγκαίες συναθροίσεις, ωστόσο εκατοντάδες διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων φορώντας προστατευτικές μάσκες, άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Μονπαρνάς, φωνάζοντας συνθήματα κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.



Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων θέλει να διαδηλώσει στο 70ο συναπτό Σάββατο κινητοποιήσεων. Αν και οι διαδηλώσεις είναι πλέον πολύ μικρότερες σε μέγεθος, η οργή για τον πρόεδρο Μακρόν δεν έχει κοπάσει. Με τη σημερινή κινητοποίηση οι διαδηλωτές θέλουν να το υπενθυμίσουν αυτό στον επικεφαλής του γαλλικού κράτους μία ημέρα προτού οι ψηφοφόροι προσέλθουν στις κάλπες για τις τοπικές εκλογές.