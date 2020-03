Κόσμος

Κορονοϊός: Οι Ιταλοί τραγουδούν από τα μπαλκόνια τους και συγκινούν (βίντεο)

Παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους λόγω της φονικής επιδημίας και ενώνουν τις δυνάμεις τους, τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια...

Οι Ιταλοί, που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους λόγω της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ενώνουν τις δυνάμεις τους και τραγουδούν πατριωτικά τραγούδια από τα μπαλκόνια τους, θέλοντας να δείξουν ότι δεν υποτάσσονται στην κρίση, που έχει οδηγήσει στα όριά του το σύστημα υγείας της χώρας κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.



Από το Μιλάνο, κοντά στο επίκεντρο της επιδημίας στο βόρειο τμήμα της χώρας, στην πρωτεύουσα Ρώμη έως τη Νάπολη και το Παλέρμο, στη νότια Ιταλία, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζουν βίντεο με τους ίδιους ή άλλους συμπατριώτες τους να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και να κρέμονται από τα παράθυρά τους για να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο ή άλλα δημοφιλή τραγούδια.



Σήμερα, πολλοί άνθρωποι στη χώρα βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να χειροκροτήσουν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζονται στην πρώτη γραμμή της μάχης εναντίον του Covid-19.



Με την Ιταλία να είναι η πλέον πληγείσα χώρα στην Ευρώπη, με τουλάχιστον 17.660 κρούσματα και 1.266 θανάτους έως χθες, η κυβέρνηση επέβαλε πρωτοφανή μέτρα κλείνοντας σχολεία και τα περισσότερα καταστήματα, ενώ απαγόρευσε τις περιττές μετακινήσεις συστήνοντας στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.



Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάσημοι προτρέπουν τους Ιταλούς να παραμείνουν στα σπίτια τους και να πλένουν συχνά τα χέρια τους.



Πολλοί Ιταλοί ποστάρουν φωτογραφίες και βίντεο όπου καταγράφουν την καθημερινότητά τους στην καραντίνα, όπως και αστεία σχετικά με την κρίση.



Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση και γνωστές προσωπικότητες επιχειρούν να καθησυχάσουν τους πολίτες. Hashtag με εμψυχωτικά μηνύματα όπως #allwillbewell κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο με τις αρχές και τον κόσμο να προσπαθεί να κρατήσουν μια νότα αισιοδοξίας μέσα στην κρίση.