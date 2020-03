Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οδηγός για τις προσλήψεις επικουρικών ιατρών

Ανακοίνωση για τις προσλήψεις επικουρικών ιατρών στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας εξέδωσε το Υπ. Υγείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Υγείας, "σχετικά με τις προσλήψεις επικουρικών ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, διευκρινίζεται ότι:

Η διαδικασία πρόσληψης ιατρών είναι απλή. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρεί κατάλογο αιτούντων ιατρών, ο οποίος επικαιροποιείται καθημερινά. Σε αυτό τον κατάλογο, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ.



Όσον αφορά στους επικουρικούς ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι αντίστοιχες αιτήσεις υποβάλλονται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.



Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον παρακάτω σύνδεσμο:



https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/epikoyrikoi-iatroi/3293-thrhsh-katalogoy-epikoyrikwn-iatrwn-kai-diadikasia-topothethshs.