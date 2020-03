Κόσμος

Κορονοϊός: Δραματική αύξηση των κρουσμάτων στην Ολλανδία

Αυξήθηκε ο αριθμός τόσο των νεκρών, όσο και των κρουσμάτων από την πανδημία.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 155 και ανέρχεται πλέον σε 959, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 12, αφού προστέθηκαν άλλοι δύο θάνατοι από χθες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Ευρώπη είναι πλέον το κέντρο του κορονοϊού και όχι η Κίνα, από όπου ξεκίνησε η πανδημία.

Χθες σε ανακοίνωση που έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κι ενώ όλες οι χώρες λαμβάνουν μέτρα, αποφάσισε τη διακοπή των πτήσεων από και προς την Ευρώπη.