Διατίμηση για μάσκες και αντισηπτικά ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Αφορμή καταγγελίες για αισχροκέρδεια σε προϊόντα που αφορούν στην προστασία από τον κορονοϊό

«Να προστατέψουμε τους ανθρώπους από την αισχροκέρδεια. Να διατιμηθούν τα είδη προστασίας από τον κορονοϊό» , ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή καταγγελίες για αισχροκέρδεια.

Αναλυτικά η δήλωση του τομεάρχη οικονομίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Νότιου Τομέα Β' Αθηνών, Νίκου Παππά:

Η αναστολή λειτουργίας σειράς επιχειρήσεων είναι θετική και πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους.

Δεν είναι δυνατόν, όμως, η Πολιτεία να κλείνει τα μάτια ή ακόμα και να ευλογεί την αισχροκέρδεια πάνω στον ανθρώπινο πόνο.

Οι καφέδες, τα νερά και τα τοστ έχουν διατιμηθεί για να μην υπάρχει αισχροκέρδεια.

Είναι αυτονόητο ότι τα προϊόντα που αφορούν στην προστασία από τον κορωνοϊό πρέπει να διατιμηθούν άμεσα.

Η λογική ότι τις τιμές σε αυτή την περίπτωση τις καθορίζει η αγορά είναι απάνθρωπη.

Σε λίγο θα μας πουν ότι τα κρεβάτια της εντατικής θα βγαίνουν στον πλειστηριασμό.

Καλούμε τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, να αποσύρει τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του και να προχωρήσει άμεσα στη διατίμηση αγαθών, όπως μάσκες, αντισηπτικά κ.ά.