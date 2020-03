Πολιτική

Κορονοϊός: Θετικός ο βουλευτής Χρήστος Κέλλας

Η ανακοίνωση από τον ίδιο τον βουλευτή και το μήνυμα που στέλνει.

Θετικός στον κορονοϊό ανακοίνωσε πως είναι ο Λαρισαίος βουλευτής της Ν.Δ Χρήστος Κέλλας, πριν λίγο με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

Συγκεκριμένα ο κ. Κέλλας έγραψε:

«Μετά από ήπια συμπτώματα - χαμηλό πυρετό - εξετάστηκα για τον κορονοϊό και βρέθηκα θετικός στον #covid_19.

Παραμένω στο σπίτι μου,υπακούοντας στις οδηγίες των επιστημόνων.

Χωρίς πανικό, με αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα,θα το περάσουμε κι αυτό και θα βγούμε νικητές

#Μένουμε_σπίτι»