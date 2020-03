Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Νέα μεταβολή των καιρικών συνθηκών από την Κυριακή, ακόμη και με χιονοπτώσεις. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Ο Μάρτιος από Απρίλης με λιακάδες και «20αρια» στο θερμόμετρο, το γυρίζει απότομα σε Φλεβάρη, με βροχές, μπόρες, χιόνια και με βουτιά του υδραργύρου κατά περίπου 10 βαθμούς.

Την Κυριακή αναμένεται μεταβολή του καιρού, με βροχές από το μεσημέρι, σποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, πρώτα στην Μακεδονία και στη συνέχεια σε Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, βόρειο Αιγαίο και το απόγευμα στο Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία, σε πτώση, θα κυμανθεί στα βόρεια από το μηδέν έως 13 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 3 έως 20 βαθμούς και νοτιότερα από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θα πνέουν βοριάδες στα βόρεια, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα γυρίσουν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Βόλου, ενημερώνει για την Ανθράκωση στην καρυδιά.

Φύλλα. Καστανόμαυρες πολυγωνικές κηλίδες, πιο γκρι στο κέντρο, με ή χωρίς χλωρωτική περίμετρο. Στην αρχή εμφανίζονται μεμονωμένες, ενώ αργότερα συνενώνονται, σχηματίζοντας μεγάλες νεκρωτικές περιοχές. Σε περίπτωση έντονης προσβολής παρατηρείται πρώιμη φυλλόπτωση τον Αύγουστο.

Καρποί. Πολυάριθμες ξηρές κηλίδες με χρώμα γκρι-μαύρο, περιορισμένες στο εξωκάρπιο και συνήθως μικρότερες εκείνων που παρατηρούνται στα φύλλα. Εάν η προσβολή αρχίσει ενώ τα καρύδια είναι ακόμη πολύ μικρά, τότε αυτά δεν αναπτύσσονται κανονικά και πέφτουν πρόωρα.

Νεαροί βλαστοί. Μικρές, επιμήκεις, καστανές κηλίδες που εξελίσσονται σε μικρά έλκη.

Αντιμετώπιση. Οι προληπτικοί ψεκασμοί που πραγματοποιούνται με χαλκούχα σκευάσματα για την βακτηρίωση, προστατεύουν την καλλιέργεια της καρυδιάς και από την ανθράκωση. Εάν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου παρατηρηθούν έντονα συμπτώματα, απαιτείται η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων με θεραπευτική δράση. Οι επεμβάσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ευνοϊκές για την ασθένεια κλιματολογικές συνθήκες (υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία).

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.