Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 228 τα κρούσματα στην Ελλάδα - Τρεις νεκροί

Σημαντική αύξηση των ασθενών απο τον ιό στην χώρα μας, η οποία μετρά ήδη θανάτους.

Σε 228 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας, καθώς πιστοποιήθηκαν 38 νέα κρούσματα, ενώ η χώρα μας μετρά ήδη τρεις θανάτους.

Συνολικά, 57 ειναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, πέντε εκ των οποίων στις ΜΕΘ.

Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας, απο την αρχή της εμφάνισης της επιδημίας στην Ελλάδα, συνολικά οκτώ ασθνείς ανά την χώρα έχουν λάβει εξιτήριο από νοσοκομεία της χώρας.

Τρεις θάνατοι στην Ελλάδα

Κατέληξε το πρωί του Σαββάτου ο 67χρονος Ζακυνθινός που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του νησιού.

Ο 67χρονος είχε εισαχθεί την Πέμπτη στο νοσοκομείο με βαριά συμπτώματα και νοσηλευόταν στην ειδική μονάδα απομόνωσης διασωληνωμένος.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι είχε εκπνεύσει και ένας υπερήλικας στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτός ήταν ο δεύτερος νεκρός στην Ελλάδα, μετά τον άτυχο 66χρονο συντασξιούχο εκπαιδευτικό, ο οποίος εξέπνευσε στο Νοσοκομείο του Ρίου.