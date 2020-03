Υγεία - Περιβάλλον

Γερμανοί ετοιμάζουν εμβόλιο για τον κορονοϊό

Η διαμάχη μεταξύ Αμερικανών και Γερμανών για την πατρότητα του εμβολίου που ετοιμάζεται για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Ενα «μπρα ντε φερ» εξελίσσεται ανάμεσα στην Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την διασφάλιση της αποκλειστικότητας ενός εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού που αναπτύσσεται σε γερμανικό εργαστήριο, αποκαλύπτει σήμερα η Die Welt.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να προσελκύσει με την βοήθεια μεγάλων χρηματικών πόρων γερμανούς επιστήμονες που εργάζονται για την παρασκευή εμβολίου κατά του νέου ιού, εξασφαλίζοντας έτσι την αποκλειστικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην περίπτωση αυτή, το εμβόλιο «θα ήταν αποκλειστικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε πηγή της γερμανικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά του το Βερολίνο προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο επί της εταιρείας αυτής, προτείνοντας με την σειρά του προνομιακούς οικονομικούς όρους.

Ο ανταγωνισμός αυτός αφορά την εταιρεία βιοτεχνολογίας CureVac, με έδρα το Τούμπινγκεν στην Βάδη-Βιρτεμβέργη. Διαθέτει επίσης παραρτήματα στην Φρανκφούρτη και στην Βοστώνη.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 και εμφανίζεται ως επιχείρηση που ειδικεύεται στην «ανάπτυξη θεραπειών κατά του καρκίνου, θεραπειών με βάση τα αντισώματα, αγωγών για σπάνιες νόσους και εμβολίων».

Το εργαστήριο αυτό εργάζεται σήμερα σε σύμπραξη με το Institut Paul-Ehrlich, που ειδικεύεται στην έρευνα για τα εμβόλια και αναφέρεται στο γερμανικό υπουργείο Υγείας, για την παρασκευή εμβολίου κατά του Covid-19.

«Η γερμανική κυβέρνηση ενδιαφέρεται πολύ η ανάπτυξη εμβολίων και ενεργών φαρμακευτικών συστατικών κατά του νέου κορονοϊού να πραγματοποιηθεί στην Γερμανία και την Ευρώπη», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γερμανίας στην die Welt. Ως προς αυτό, «η κυβέρνηση βρίσκεται σε εντατικές διαβουλεύσεις με την CureVac», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο επικεφαλής της CureVac Daniel Menichella προσεκλήθη στις 2 Μαρτίου στον Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και εκπροσώπους φαρμακευτικών εταιρειών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της η εταιρεία, χωρίς να αποκαλύψει τις οικονομικές προσφορές που της έγιναν.

«Είμαστε πολύ σίγουροι για την ικανότητά μας να αναπτύξουμε ένα ισχυρό εμβόλιο σε διάστημα λίγων μηνών», είχε δηλώσει τότε ο Daniel Menichella σε ανακοίνωση Τύπου που εκδόθηκε από την εταιρεία του.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι η CureVac προσβλέπει στην εκκίνηση των κλινικών δοκιμών «στις αρχές του καλοκαιριού 2020».