ΗΠΑ: Αύξηση των θανάτων από τον κορονοϊό και νέα μέτρα

Νεότερη ενημέρωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για την πανδημία. Η απάντησή του στο αν έκανε ο ίδιος το τεστ για τον ιό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 50 θανάτους από την επιδημία Covid-19 στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής.

Η απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επεκταθεί και στους ταξιδιώτες που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ανακοίνωσε επίσης ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν καλό οι εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Apple και να κλείσουν τα καταστήματά τους.

Ανακοινώνοντας ότι έκανε, τελικά, το ιατρικό τεστ για τον κορονοϊό, δήλωσε ότι «δεν ξέρει πότε θα πάρει τις απαντήσεις». Πάντως θερμομετρήθηκε και η θερμοκρασία του είναι «απολύτως κανονική».

Ο Τραμπ είχε έρθει σε στενή επαφή με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, στον Λευκό Οίκο μοίρασε χειραψίες αγνοώντας τους υγειονομικούς περιορισμούς.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο εξής θα θερμομετρούνται «όλα τα πρόσωπα που έρχονται σε στενή επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάικ Πενς» ως μέτρο πρόληψης απέναντι στην επιδημία Covid-19.