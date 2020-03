Κόσμος

Κορονοϊός: Συνεχίζει να “θερίζει” την Ιταλία

Εκατοντάδες και σήμερα οι νεκροί από το φονικό ιό. Ο νεότερος απολογισμός θυμάτων και κρουσμάτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας τα κρούσματα κορονοϊού στην Ιταλία είναι 21.157. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.441 ενώ ιάθηκαν 1.966 ασθενείς.

Μέσα σ΄ένα 24ωρο έχασαν την ζωή τους 175 ασθενείς και επιβεβαιώθηκαν 3.497 νέα κρούσματα .

Στην Λομβαρδία συνολικά υπάρχουν 11.685 κρούσματα και 966 νεκροί.

Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια μολύνθηκαν 2.644 άνθρωποι και οι νεκροί, συνολικά, είναι 241.

Στο δε Βένετο σημειώθηκαν 1.937 μεταδόσεις και υπάρχουν 55 νεκροί.