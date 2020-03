Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: όσοι δεν συμμορφώνονται με τα νέα μέτρα συνιστούν δημόσιο κίνδυνο

Να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους, ζητά από τους πολίτες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όσοι δεν πειθαρχούν πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, η συμπεριφορά αυτή συνιστά δημόσιο κίνδυνο. Εάν συνεχίσουν θα αντιμετωπισθούν ανάλογα, διαμηνύει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφορικά με όσους πολίτες δεν συμμορφώνονται με τα κυβερνητικά μέτρα κατά του κορονοϊού.

Στην ανακοίνωση του ο υπουργός αναφέρει ότι «Είμαστε σε κατάσταση υπεύθυνης στάσης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ο καθένας και η καθεμία οφείλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Έτσι προστατεύουν τους δικούς τους ανθρώπους και τους συνάνθρωπους τους.»

Επίσης, επισημαίνει ότι «οι αποφάσεις της κυβέρνησης πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Από όλες και όλους. Η αστυνομία κάνει ελέγχους και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου. Υπάρχουν ωστόσο ελάχιστοι που δεν πειθαρχούν.»