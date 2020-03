Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: Η Τουρκία διοχετεύει ψευδείς πληροφορίες σε διεθνή ΜΜΕ

Διαψεύδουν διπλωματικές πηγές πληροφορίες που μεταδίδονται σε διεθνή ΜΜΕ.

Οι τουρκικές υπηρεσίες έχουν διοχετεύσει ψευδείς πληροφορίες σε διεθνή ΜΜΕ των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, σημειώνουν διπλωματικές πηγές. Επισημαίνουν δε, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε επιφυλακή, ενώ έχουν άμεσα κινητοποιηθεί οι ελληνικές πρεσβείες στις συγκεκριμένες χώρες, προκειμένου να ενημερώσουν καταλλήλως εκεί συνομιλητές τους σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ψευδείς πληροφορίες που διακινούνται αφορούν στον δήθεν θανάσιμο πυροβολισμό μετανάστη στα ελληνοτουρκικά σύνορα από ελληνικές δυνάμεις στις 4 Μαρτίου, το οποίο έχει διαψευσθεί κατηγορηματικά από την ελληνική κυβέρνηση. Η νέα αυτή προκλητική και απαράδεκτη ενέργεια των τουρκικών αρχών εντάσσεται στην ίδια εκστρατεία ψευδών ειδήσεων.

Συγκεκριμένα, φίλα προσκείμενα άτομα, τα οποία εμφανίζονται ως πρόσφυγες, παραπλανώντας ακόμη και έγκριτα διεθνή ΜΜΕ, χρησιμοποιούνται από τις τουρκικές αρχές στο πλαίσιο της οργανωμένης εκστρατείας δυσφήμησης της χώρας μας, προκειμένου να αποσείσουν τις ευθύνες τους για την εργαλειοποίηση απελπισμένων ανθρώπων, τους οποίους υποκίνησαν με ψεύδη να παραβιάσουν τα ελληνικά σύνορα, με στόχο να εκβιάσουν την Ευρώπη.

Όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δημοσιεύματος της 10ης Μαρτίου των New York Times περί δήθεν «μυστικών σημείων κράτησης», χρήσης πραγματικών πυρών από την ελληνική πλευρά και άλλων ψευδών ειδήσεων, για το οποίο προέβησαν σε διόρθωση, επισημαίνοντας ότι ο φερόμενος "Σύρος" πρόσφυγας, ο οποίος αποτέλεσε την μοναδική επώνυμη πηγή των συντακτών, έχει στην πραγματικότητα τουρκικό διαβατήριο.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με διαφάνεια, όπου η ελευθερία του Τύπου είναι απολύτως κατοχυρωμένη και ουδείς παρεμβαίνει, ούτε λογοκρίνει δημοσιεύματα. Αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση των εκπροσώπων του Τύπου, εγχώριων και διεθνών ΜΜΕ, να ελέγχουν την εγκυρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν και να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, μη αφήνοντας περιθώρια να καθίστανται αντικείμενα εκμετάλλευσης από κακόβουλους διακινητές ψευδών ειδήσεων, κατέληγαν οι ίδιες πηγές.