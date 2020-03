Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κλείνουν οργανωμένες παραλίες και χιονοδρομικά κέντρα

Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για περαιτέρω μέτρα προφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Το κλείσιμο των οργανωμένων παραλιών και των χιονοδρομικών κέντρων ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο Πρωθυπουργός.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από αύριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σχετική ανάρτηση που έκανε, απηύθυνε εκ νέου έκκληση από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην συνωστίζονται.

Μιλώντας, την ίδια ώρα στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε το κλείσιμο των παζαριών από αύριο, όπως αυτό στο Σχιστό, ενώ διευκρίνισε ότι προς το παρόν συνεχίζεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών, αφού σύμφωνα με τους σημερινούς ελέγχους δεν υπήρξε ιδιαίτερος συνωστισμός.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε εκτίμηση της εφαρμογής από τους πολίτες, των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, και τονίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση τους, ώστε να αποφεύγουν το συνωστισμό και να τηρούν τις αποστάσεις σε χώρους, των οποίων δεν έχει διακοπεί η λειτουργία όπως τα super markets και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που πρέπει να λειτουργούν με το 50% των επιβατών.

Σταματούν επίσης, όσες πτήσεις λειτουργούν ακόμη, από και προς την Ιταλία. Ζητήθηκε η αυστηροποίηση των ελέγχων για εκείνους που παραβιάζουν το νόμο δείχνοντας αντικοινωνική συμπεριφορά.



Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η αύξηση του προσωπικού της υπηρεσίας 1135, έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει σε διμερές κρατικό επίπεδο για την προμήθεια πρόσθετου ιατρικού υλικού και συζητήθηκε ο καλύτερος συντονισμός με τους δήμους για την λειτουργία του προγράμματος 'Βοήθεια στο Σπίτι" προκειμένου να παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες στους ηλικιωμένους.

Συζητήθηκε επίσης η πορεία ενίσχυσης του συστήματος Υγείας με γιατρούς και νοσηλευτές. Μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί 248 γιατροί και νοσηλευτές, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία πρόσληψης άλλοι 929 οι οποίοι θα βρίσκονται στις θέσεις τους εντός της ερχόμενης εβδομάδας.



Σε καθημερινή βάση, ξεκινώντας από αύριο, θα γίνεται στις 18.00 ενημέρωση των πολιτών από τον Καθηγητή Λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά."