Κορονοϊός: Κρούσμα στην Εισαγγελία Αθηνών

Ο υπάλληλος είναι σε καραντίνα κατ΄ οίκο. Ανησυχία και προβληματισμός για εκατοντάδες Εισαγγελείς και δικαστικούς υπαλλήλους.​

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Πρόκειται για υπάλληλο της Εισαγγελίας , οποίος διαγνώστηκε θετικός αφού υποβλήθηκε χθες σε τεστ κορονοϊού. Ο δικαστικός υπάλληλος, που υπηρετεί σε νευραλγική υπηρεσία της Εισαγγελίας αμέσως τέθηκε σε καραντίνα στο σπίτι του, ενώ σφραγίστηκε το κτίριο της Εισαγγελίας και το μεσημέρι με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Βαγ. Ιωαννίδη έγινε απολύμανση.

Παράλληλα σε κατ΄οικον περιορισμό τέθηκαν και 19 συνάδελφοί του που εργάζονται στο ίδιο και τα όμορα γραφεία της Εισαγγελίας , ενώ παρακολουθούνται όλοι οι εργαζόμενοι.

Συνολικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών υπηρετούν 100 εισαγγελείς και πάνω από 150 δικαστικοί υπάλληλοι.

Την αποκάλυψη για την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος έκανε ο εισαγγελέας Εφετών Παν. Παναγιωτόπουλος στο facebook ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε «ήδη έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών…..»

Δικαστικοί υπάλληλοι : Αποχή

Οι δικαστικοί υπάλληλοι με ανακοίνωσή τους αποφάσισαν αποχή για Κυριακή και Δευτέρα, ζητώντας απολύμανση όλης της Ευελπίδων: «…Μετά από την ενημέρωση που είχαμε σήμερα, ότι ένας συνάδελφός μας που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ συνεδρίασε εκτάκτως και με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του,

Καλεί όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους που υπηρετούν στην πρώην Σχολή Ευελπίδων να απέχουν από οποιαδήποτε εργασία, την Κυριακή 15 και Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, για λόγους προστασίας της υγείας τους.

Ζητάμε :

1.Να γίνει απολύμανση σε όλους τους χώρους του συγκροτήματος της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

2.Να τροποποιηθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών, έτσι ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εργασίες που πρέπει να γίνονται, δηλαδή μόνο σε αυτές στις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή.

Το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ θα συνεδριάσει εκ νέου την Δευτέρα, για να εκτιμήσει τα όποια νέα δεδομένα και να καθορίσει την περαιτέρω στάση του».