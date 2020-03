Πολιτική

Χρήστος Κέλλας στον ΑΝΤ1: εγώ νόμιζα ότι έχω γρίπη, αλλά βγήκα θετικός στον κορονοϊό (βίντεο)

Ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, μιλά για τις συστάσεις των γιατρών και την νέα καθημερινότητα του. ​