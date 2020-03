Οικονομία

Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: υπάρχει επάρκεια αγαθών για τρεις μήνες – Ας μην χρειαστούν “αστυνομικά μέτρα” (βίντεο)

Σε λειτουργία από την Κυριακή ο αριθμός 1520 για απορίες σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων. Έλεγχοι για κρούσματα αισχροκέρδειας και αποθέματα σε μάσκες και αντισηπτικά. Επίκληση στους πολίτες για επίδειξη ατομικής ευθύνης.​