Η Νίκη Κεραμέως στον ΑΝΤ1 για τις Πανελλαδικές και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου (βίντεο)

Τι λέει η Υπ. Παιδείας για την "μετάθεση" της ημερομηνίας των Εξετάσεων. Πως θα δουλέψει το σύστημα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ποιους μαθητές ανά την επικράτεια αφορά και τι θα γίνει για την κάλυψη των διδακτικών ωρών.