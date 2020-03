Υγεία - Περιβάλλον

Σε αυτοαπομόνωση τέθηκε γκρουπ ταξιδιωτών που γύρισε από τους Αγίους Τόπους (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει η ξεναγός της ομάδας για τα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν, πριν καν ενημερωθούν για το κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα.​