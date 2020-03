Υγεία - Περιβάλλον

Γκίκας Μαγιορκίνης στον ΑΝΤ1: δεν είναι επιθετική η αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα (βίντεο)

Τι λέει ο Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ για την εξέλιξη της επιδημίας, τις διαφορές με την Ιταλία, τα παιδιά ως φορείς και την ζέστη.​