Κοινωνία

Κορονοϊός: δεκάδες συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων προστασίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο «χάρτης» των συλλήψεων σε όλη την Ελλάδα. Ποια περιφέρεια είναι η «πρωταθλήτρια».

Σε 45 συλλήψεις προχώρησε από την Πέμπτη η αστυνομία σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, ενώ ξεκίνησε σήμερα την λειτουργία του και το κέντρο ενημέρωσης που δημιουργήθηκε στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚΕ) της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι.

«Είμαστε σε κατάσταση υπεύθυνης στάσης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι… Οι αποφάσεις της κυβέρνησης πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Από όλες και όλους… Όσοι δεν πειθαρχούν θα αντιμετωπιστούν ανάλογα», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Οι 45 συλληφθέντες, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, κατελήφθησαν να λειτουργούν χώρους για τους οποίους ισχύει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, όπως φροντιστήρια, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, Κ.Α.Π.Η., καφετέριες - καφενεία, κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών εντός εμπορικού κέντρου, κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί συνολικά σε όλη την επικράτεια 43 παραβάσεις για τις οποίες συνελήφθησαν οι 45 στις εξής περιοχές:

• (12) στην Αττική,

• (6) στη Δυτική Ελλάδα,

• (6) στη Θεσσαλία,

• (5) στη Δυτική Μακεδονία,

• (5) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

• (3) στην Κρήτη,

• (3) στο Νότιο Αιγαίο,

• (2) στην Πελοπόννησο,

• (2) στην Ήπειρο και

• (1) στη Θεσσαλονίκη.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ στην δήλωση του σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε:

«Είμαστε σε κατάσταση υπεύθυνης στάσης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ο καθένας και η καθεμία οφείλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Έτσι προστατεύουν τους δικούς τους ανθρώπους και τους συνάνθρωπους τους.

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Από όλες και όλους. Η αστυνομία κάνει ελέγχους και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου. Υπάρχουν ωστόσο ελάχιστοι που δεν πειθαρχούν.

Όσοι δεν πειθαρχούν πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, η συμπεριφορά αυτή συνιστά δημόσιο κίνδυνο. Εάν συνεχίσουν θα αντιμετωπισθούν ανάλογα».

Η πρώτη αποστολή του κέντρου ενημέρωσης που έχει δημιουργηθεί στα υπόγεια του ΕΣΚΕ είναι η επικοινωνία με επιβάτες αεροπορικών πτήσεων από χώρες στις οποίες ο κορονοϊός εξελίσσεται ραγδαία, αλλά δεν έχουν απαγορευτεί ακόμα οι πτήσεις.

Οι ειδικά εκπαιδευμένοι από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ πυροσβέστες, πήραν τις λίστες όλων των επιβατών πέντε αεροπορικών πτήσεων από διαφορετικές χώρες, που αναμένονται αύριο και επικοινώνησαν με όλους τους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν υποβάλλοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις για τυχόν συμπτώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο σε μία περίπτωση επιβάτης δήλωσε για κάποια συμπτώματα και του υποδείχτηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις πριν ταξιδέψει.

Το κέντρο ιχνηλάτησης που δημιουργήθηκε στον 2ο όροφο της ΓΑΔΑ θα αρχίσει να λειτουργεί την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς υπολείπονται κάποιες τελευταίες εκπαιδεύσεις από τους ειδικούς του ΕΟΔΥ.

Τέλος, από την Δευτέρα θα γίνονται πλέον οι ενημερώσεις των πολιτών από το κέντρο της Πυροσβεστικής, από τον καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα και τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.