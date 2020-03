Οικονομία

ΥΠΑ: ΝΟΤΑΜ για την αναστολή των πτήσεων από και προς την Ιταλία

Τι ισχύει για τις επιβατικές και τι για τις εμπορικές πτήσεις. Μέχρι πότε θα παραμείνουν σε εφαρμογή τα μέτρα.

Από σήμερα 14 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:45 έως τις 29 Μαρτίου 2020 αναστέλλονται όλες οι πτήσεις μεταφοράς επιβατών από και προς τα αεροδρόμια της Ιταλίας, σύμφωνα με τη νέα ΝΟΤΑΜ από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Από την προσωρινή απαγόρευση πτήσεων που επιβάλει η Ελλάδα προς και από Ιταλία εξαιρούνται οι εμπορευματικές (Cargo) και οι υγειονομικού ενδιαφέροντος πτήσεις (sanitary).

Η ΥΠΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον COVID-19. Καθημερινά αξιολογούνται όλα τα επιστημονικά δεδομένα και με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών δρομολογούνται οι οδηγίες για τις αερομεταφορές.

Η συγκεκριμένη ενέργεια έρχεται ως συνέχεια και υπερκαλύπτει τη NOTAM που εκδόθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 και αφορούσε την προσωρινή αναστολή από την Ελλάδα όλων των πτήσεων προς Βόρεια Ιταλία.