Οικονομία

Ματαιώνονται οι ελληνικές ιπποδρομίες στις 15 και 22 Μαρτίου

Η ανακοίνωση της εταιρείας Ιπποδρομίες ΑΕ και η προτροπή προς τους φιλίππους.

Με ανακοίνωση της, η Ιπποδρομίες Α.Ε. ενημερώνει τους φιλίππους για «τη ματαίωση των ελληνικών ιπποδρομιών για τις 15 και 22 Μαρτίου, καθώς τα καταστήματα ΟΠΑΠ θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα έως και τις 27 Μαρτίου 2020, βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Ελλάδα»

«Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, στηρίζοντας τις ενέργειες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Καλούμε, λοιπόν, τους φιλίππους να μην έρθουν στο Markopoulo Park και να μην επιχειρήσουν να επισκεφθούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ αυτή την περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, η Ιπποδρομίες Α.Ε. παρακολουθεί στενά το ζήτημα και τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων και θα ενημερώνει το κοινό για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη», επισημαίνει η εταιρεία.