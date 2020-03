Κόσμος

Κορονοϊός: Ραγδαία εξάπλωση και μέτρα στην Αίγυπτο

Κλείνουν τα σχολεία στην Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, μετά την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Δεκαέξι νέα κρούσματα κορονοϊού επιβεβαίωσε σήμερα η Αίγυπτος, αυξάνοντας συνολικά σε 109 τις περιπτώσεις ατόμων που αποδείχθησαν θετικοί στον ιό.

Αυτό ανακοίνωσε απόψε από το Κάιρο ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι.

Να σημειωθεί ότι στα 109 αυτά άτομα, συμπεριλαμβάνονται και 4 μαθητές που σήμερα αποδείχθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, γεγονός που φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη λήψη των νέων προληπτικών μέτρων με το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων στην Αίγυπτο, των σχολείων, των πανεπιστημίων καθώς και όλων των αθλητικών κέντρων.

Να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά αφορούν φυσικά και τα αμιγώς ελληνικά σχολεία, που λειτουργούν στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, το Αβερώφειο και το Τοσίτσαιο, την Αμπέτειο και την Αχιλλοπούλειο, τέσσερα σχολεία στον αριθμό με συνολική δύναμη περίπου 200 μαθητών, καθώς και τα τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου και του αλεξανδρινού παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Στο μεταξύ, έχουν αναβληθεί όλες οι εκδηλώσεις στη χώρα, απαγορεύονται οι πολυπληθείς συγκεντρώσεις, ενώ οι αθλητικοί αγώνες, πραγματοποιούνται και αυτοί χωρίς κοινό. Ακόμη και οι θρησκευτικές τελετές των μουσουλμάνων τις Παρασκευές έχουν περιοριστεί στα 15 λεπτά, ενώ μέτρα προφύλαξης έχουν τεθεί και στις κοπτικές εκκλησίες.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δε φαίνεται πάντως να επικρατεί ακόμη κανένας πανικός στη χώρα, όλα τα καταστήματα παραμένουν ανοικτά, δεν υπάρχει κανένας συνωστισμός στα σούπερ μάρκετ ούτε σε άλλα καταστήματα, ούτε φυσικά, άδεια ράφια.