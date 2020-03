Κόσμος

Κορονοϊός: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η Ισπανία

Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της χώρας, μετά τη ραγδαία αύξηση στον αριθμό των νεκρών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τον έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας Covid-19, λέγοντας ότι η κρίση του κορονοϊού απαιτεί «εξαιρετικού χαρακτήρα αποφάσεις».

Ο ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα συμφωνήσει στην λήψη οικονομικών μέτρων προς βοήθειαν των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, καθώς και μέτρων που θα διασφαλίσουν ρευστότητα για τις επιχειρήσεις.

Ο αριθμός των νεκρών από την επιδημία Covid-19 στην Ισπανία έφθασε σήμερα τους 190, από 120 χθες, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται πλέον σε 6.315.