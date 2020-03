Πολιτική

Μητσοτάκης για κορονοϊό: τα δύσκολα είναι μπροστά μας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα της κυβέρνησης, την ευθύνη των πολιτών αλλά και τη στάση της Εκκλησίας...

«Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και έχουμε υποχρέωση να προειδοποιήσουμε την κοινή γνώμη ότι ο επόμενος μήνας θα είναι πολύ δύσκολος» σημειώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την πορεία της επιδημίας του κορονοϊού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, θα έχουμε αύξηση των σοβαρών κρουσμάτων, άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους, να το ξέρουμε αυτό» υπογραμμίζει στην εφημερίδα "Πρώτο Θέμα" και προσθέτει «το σημαντικό είναι να περιορίσουμε τον αριθμό στο ελάχιστο και να μην χάσουν άνθρωποι τη ζωή τους -αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια- ενώ θα μπορούσε να σωθούν. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας». Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι το μεγάλο πρόβλημα με αυτή την ασθένεια δεν είναι το 80 ή 85% που θα την περάσουν χωρίς καλά-καλά να την καταλάβουν αλλά «οι ευάλωτοι, όσοι έχουν χρόνιες παθήσεις, οι ηλικιωμένοι οι οποίοι μπορεί να χρειαστούν νοσοκομειακή περίθαλψη ή μπορεί να χρειαστούν πρόσβαση σε εντατική και σε κάποιου είδους αναπνευστική υποστήριξη». Αναφερόμενος στα μέτρα της κυβέρνησης και την ευθύνη των πολιτών τονίζει «κανένα κράτος δεν μπορεί να ελέγξει το πρόβλημα σε απόλυτο βαθμό. Αυτό που μπορεί να κάνει το κράτος -και το οποίο έχουμε κάνει- είναι να παίρνει σταδιακά ολοένα και περισσότερα μέτρα για να περιορίσει τις κοινωνικές συναθροίσεις» και συμπληρώνει «εάν κάνουμε όλοι αυτό το οποίο πρέπει, δεν θα γίνουμε Ιταλία». «Εμείς μεν μπορεί να αρρωστήσουμε και να μην πάθουμε τίποτα, αλλά αν κολλήσουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι ηλικιωμένος ή αν επιτρέψουμε με την συμπεριφορά μας να διασπαρεί ο ιός με μεγαλύτερη ταχύτητα, οι επιπτώσεις σε κάποιον άλλον συνάνθρωπό μας, τον οποίο πιθανώς και να μην γνωρίζουμε, να είναι δραματικές» αναφέρει ο πρωθυπουργός. Σχολιάζοντας τη στάση της εκκλησίας τονίζει «Καταλαβαίνω τη θεολογική διάσταση του θέματος (…) Περιμένω όμως τη συνεργασία της εκκλησίας». «Πρέπει να περιορίσουμε τη μαζική προσέλευση στις εκκλησίες. Πιστεύω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα. Και εγώ το έχω. Μια φορά πήγα μόνος μου στην εκκλησία, άναψα ένα κερί, έκανα το σταυρό μου και είπα αυτά τα οποία έπρεπε να πω στον εαυτό μου. Το πρόβλημα είναι η μαζική προσέλευση στις εκκλησίες...» δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπληρώνει «τις μαζικές συναθροίσεις θέλουμε να αποφύγουμε και κυρίως τις μαζικές συναθροίσεις ανθρώπων που εξ ορισμού είναι ευπαθείς. Διότι η αλήθεια είναι ότι το ποίμνιο της εκκλησίας είναι πρωτίστως ηλικιωμένοι άνθρωποι και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Οφείλω, λοιπόν, ως πρωθυπουργός να τους προειδοποιήσω γι' αυτόν τον κίνδυνο και να τους πω πως ό,τι ισχύει για τις συναθροίσεις, ισχύει προφανώς και για τις εκκλησίες». «Ακούγαμε πάντα στην Ελλάδα τους πολίτες να ρωτάνε "πού είναι το κράτος;". Ε, δεν το έχουμε ακούσει αυτό τούτες τις μέρες. Και αυτό νομίζω ότι είναι καλό, γιατί το κράτος είμαστε όλοι. Ειδικά σε μια τέτοια κρίση δεν υπάρχει ένα κράτος. Υπάρχουν δομές και άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους (…) Το κράτος λειτούργησε καλύτερα από ό,τι πολλοί περίμεναν» επισημαίνει ο πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στις προσλήψεις στο χώρο της υγείας ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει: «Θα πάρουμε κόσμο με πολύ γρήγορες διαδικασίες, θα παρακάμψουμε διαδικασίες για να προσλάβουμε νοσηλευτές και γιατρούς με 24μηνες συμβάσεις, ώστε να εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες στο σύστημα υγείας και αφού περάσει αυτή η κρίση». Μιλώντας για την αποτελεσματικότητα του κράτους εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο δημόσιο σύστημα υγείας και τους εξαιρετικούς, και πολύ αφοσιωμένους, γιατρούς και νοσηλευτές. «Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή -δεν έχω κανένα χρόνο και καμία ανοχή, θέλω να το ξεκαθαρίσω- είναι να μη μας καθυστερήσει οποιοδήποτε γραφειοκρατικό εμπόδιο. Δεν χάνουμε, ούτε μπορούμε να χάσουμε ούτε μέρα» προσθέτει. Σε ερώτηση για το αν τον έχει επηρεάσει σε προσωπικό επίπεδο η επιδημία δηλώνει «περιορίζω κι εγώ τις δημόσιες εμφανίσεις μου, όπως κάνουμε όλοι. Δεν μπορώ εγώ να μην δίνω το παράδειγμα. Πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί πολύ οι τηλεδιασκέψεις. Δεν θα σταματήσω να δουλεύω, δεν θα σταματήσω να κάνω και συσκέψεις. Όμως όλα προσαρμόζονται στις ανάγκες της εποχής».