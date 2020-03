Αθλητικά

Επιστρέφει στις ΗΠΑ ο Ρικ Πιτίνο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκε και επισήμως η επιστροφή του προπονητή του ΠΑΟ και της Εθνικής Ελλάδος στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για λογαριασμό του κολεγίου Αϊόνα επιστρέφει την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2020-21) ο Ρικ Πιτίνο, προκειμένου να είναι δίπλα στην οικογένειά του, μετά την παγκόσμια έξαρση του κορονοϊού.

Το αμερικανικό κολέγιο, που είχε καταθέσει εδώ και τρεις εβδομάδες πρόταση προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ενέτεινε την πίεσή του τα τελευταία 24ωρα κι έφτασε σε συμφωνία μαζί του, ανακοινώνοντας την πρόσληψή του κι επίσημα του βράδυ του Σαββάτου (14/03).

Ο Πιτίνο, που έχει γυρίσει στην πατρίδα του κι εν προκειμένω στην οικογένειά του στο Μαϊάμι εδώ και λίγα 24ωρα, επί της ουσίας αναλαμβάνει καθήκοντα στο Αϊόνα, καθώς η σεζόν στη Euroleague και το ελληνικό πρωτάθλημα έχει μπει στο «ψυγείο» λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και ουδείς γνωρίζει, αν (και πότε) θα επιστρέψουν οι ομάδες σε δράση για να ολοκληρωθεί η εφετινή αγωνιστική χρονιά.

Το θέμα με το πολύ προχωρημένο «φλερτ» του Πιτίνο με το Αϊόνα έφερε στο προσκήνιο ο Αμερικανός δημοσιογράφος του CBS Sports, Ματ Νορλάντερ ο οποίος επικαλούμενος «πηγές» του, ανέφερε σε tweet πως ο Αμερικανοϊταλός προπονητής, ενημέρωσε τους παίκτες του στον Παναθηναϊκό πως επιστρέφει στο κολεγιακό μπάσκετ. Συμπλήρωνε δε, λέγοντας πως «εάν χρειαστεί, θα επιστρέψει για να ολοκληρώσει την σεζόν στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό».

Αναλυτικά, ο Νορλάντερ έγραψε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/03): «Έκτακτο. Πηγή λέει στο CBS News πως ο Ρικ Πιτίνο έχει πει στους παίκτες του στον Παναθηναϊκό πως επιστρέφει στο κολεγιακό μπάσκετ αλλά θα επιστρέψει για να ολοκληρώσει την σεζόν της Euroleague, αν και εφόσον ξεκινήσει ξανά. Η διοργάνωση σταμάτησε νωρίτερα στην εβδομάδα και ο Πιτίνο είναι ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ακολούθησε ένα «διφορούμενο» ποστάρισμα του Πιτίνο στο Twitter, όπου έγραψε: «Ελπίζω να τελειώσουμε τη σεζόν στην Euroleague. Θα θυμάμαι τις στιγμές που προπόνησα τους παίκτες του Παναθηναϊκού για την υπόλοιπη ζωή μου! Ελπίζω να βρούμε ένα εμβόλιο και την θεραπεία σύντομα». Ένα μήνυμα που έμοιαζε εξαρχής περισσότερο με... αποχαιρετισμό, ενδεχομένως και διότι ο Πιτίνο μπορεί να θεωρεί πως η χρονιά στην Ευρώπη δεν θα μπορέσει να ξαναρχίσει λόγω του Covid-19. Αλλά σίγουρα, επειδή είχε ήδη βρει τον επόμενο... προορισμό του.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, το Αϊόνα, ανακοίνωσε κι επίσημα την έναρξη της συμφωνίας με τον Ρικ Πιτίνο «...του μοναδικού προπονητή που έχει οδηγήσει τρία διαφορετικά πανεπιστήμια σε Final 4. Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος τεχνικός ηγήθηκε των πανεπιστημίων Providence, Kentucky και Louisville μέχρι την τετράδα, κατακτώντας δύο τίτλους με το Kentucky τη σεζόν 1995-1996 και το 2012-2013 με το Louisville».

Ακολούθησαν οι δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή των Gaels, Μάθιου Γκλοβάλσκι, ο οποίος καλωσόρισε τον Πιτίνο στην οικογένεια του κολεγίου, λέγοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Ρικ Πιτίνο στους Gaels. Ο Ρικ είναι ένας Hall of Fame προπονητής, που κέρδισε στο πιο υψηλό επίπεδο. Είναι αφοσιωμένος στην καθοδήγηση των σπουδαστών - αθλητών μας στο πρόγραμμα που έχουμε. Θα φέρει πάθος και ενέργεια και μοιράζει την επιθυμία μας να φτιάξουμε ένα νικηφόρο πρόγραμμα, που θα κάνει περήφανη την κοινότητά μας».

Ο Ρικ Πιτίνο, ανέφερε: «Το πάθος μου για το μπάσκετ ξεκίνησε στην Νέα Υόρκη και τώρα θα ολοκληρωθεί στο κολέγιο του Iona. Εύχομαι στον Τιμ μια γρήγορη ανάρρωση. Το κολέγιο πάντα θα πανηγυρίζει για τα επιτεύγματά του. Στο Iona θα δουλέψω με πάθος και πείνα, συστατικά τα οποία με οδήγησαν για 40 χρόνια. Υπάρχει πραγματικός επαγγελματισμός στο πώς γίνονται τα πράγματα και πρόκειται για μια κλειστή και δυνατή κοινότητα. Η προτεραιότητα είναι να βοηθήσουμε τους σπουδαστές να συνεχίσουν τα μαθήματά τους online, λόγω του κορονοϊού και ανυπομονώ για την μέρα που θα επιστρέψουν όλοι στις εγκαταστάσεις του κολεγίου, για να εκτιμήσω το δυνατό πρόγραμμα που υπάρχει».