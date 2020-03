Οικονομία

Κορονοϊός: Τα μέτρα των ΕΛΤΑ για πελάτες και εργαζόμενους

Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων λογω COVIT-19...

Tη λήψη μίας σειράς μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της χώρας, έχουν προχωρήσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της υγείας των εργαζομένων τους και των πελατών τους.

Συγκεκριμένα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν ήδη ενσωματώσει σε όλο το δίκτυό τους τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας τόσο για τα μέτρα πρόληψης και την τήρηση κανόνων υγιεινής όσο και για τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων (πιθανών ή επιβεβαιωμένων).

Επιπλέον, έχουν ήδη ξεκινήσει απολυμάνσεις, από εξειδικευμένα συνεργεία σε όλα τα καταστήματα και τους χώρους εργασίας ενώ θα απολυμανθεί σταδιακά και ο στόλος των οχημάτων.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβεβαιώνουν ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη ταχυδρομική εξυπηρέτηση της χώρας και παράλληλα συνιστούν στους πελάτες τους:

· Να μην συνωστίζονται στα ταχυδρομικά καταστήματα και να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ο ένας από τον άλλο.

· Να ακολουθούν τις υποδείξεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων αναφορικά με τα μέτρα προστασίας εντός των ταχυδρομικών καταστημάτων.

· Να προτιμούν την χρήση καρτών και να αποφεύγουν την χρήση μετρητών για τις οικονομικές τους συναλλαγές στα ταχυδρομικά καταστήματα.

· Να επικολλούν τα γραμματόσημα αποκλειστικά με την χρήση δακτυλοβρεκτήρα.

· Να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών – 8001182000-στις περιπτώσεις που αναζητούν κάποια πληροφορία και δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο ταχυδρομικό κατάστημα.

· Να λαμβάνουν τα απαραίτητα ατομικά μέτρα προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην επαφή τους με τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους.

Προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι επεκτείνουν τον χρόνο παραμονής των ανεπίδοτων ταχυδρομικών αντικειμένων (συστημένων επιστολών και δεμάτων) στα ταχυδρομικά καταστήματα, μέχρι νεωτέρας.

Επίσης, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως ορίζονται από τον ΕΟΔΥ, αλλά και όσοι είναι γονείς μαθητών, διευκολύνονται με άδειες ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Πλαισίου.

Τέλος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα στην κατεύθυνση της προσωρινής εφαρμογής ευέλικτων μορφών εργασίας (τηλεργασία) για τους εργαζόμενους στα κτίρια της Διοίκησης, ενώ έχουν γίνει συστάσεις για αποφυγή πολυπληθών συσκέψεων και συγκεντρώσεων του προσωπικού.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με άλλους ταχυδρομικούς φορείς παγκοσμίως για την υιοθέτηση καλών πρακτικών στην κατεύθυνση της ετοιμότητας και της συνολικής αντιμετώπισης της πρωτοφανούς κρίσης.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν από την πανδημία, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ζητούν την κατανόηση των πελατών τους για περιπτώσεις καθυστερήσεων στην ταχυδρομική εξυπηρέτηση και έκτακτων αλλαγών στα ωράρια και τη λειτουργία κάποιων καταστημάτων.

Τέλος, διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτείας και είναι σε ετοιμότητα για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειαστεί. Στις αντίξοες αυτές συνθήκες τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και οι άνθρωποί τους θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτελέσουν την κοινωνική τους αποστολή, όπως το πράττουν, για περισσότερο από 190 χρόνια.

