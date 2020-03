Κοινωνία

Κορονοϊός: Διευκρινίσεις για τα μέτρα σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και αεροδρόμια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ενημερωτικό σημείωμα του υπουργειου Υποδομών και Μεταφορών...

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εξακολουθούν να λειτουργούν, καθώς άλλωστε επιτελούν κρίσιμο κοινωνικό έργο. Στην τελευταία εβδομάδα, η κίνηση των επιβατών σημείωσε πτώση κατά 50% και μετά τα τελευταία περιοριστικά μέτρα η πρόβλεψη είναι πως θα πέσει ακόμη περισσότερο. Ως εκ τούτου η πληρότητα των οχημάτων (συρμών, λεωφορείων, τρόλεϊ) μειώνεται συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή του συνωστισμού. Για να αποφεύγεται εξάλλου συνωστισμός των επιβατών έχει ανασταλεί η εφαρμογή του μέτρου της εισόδου από την μπροστινή πόρτα σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνιστά στο επιβατικό κοινό να μην χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εάν έχει έστω και ήπια συμπτώματα, να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς και να περιμένει τον επόμενο συρμό ή λεωφορείο εάν διαπιστώσει ότι είναι πλήρες.



Ο Κώστας Καραμανλής έχει απευθύνει έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών και να αποφεύγουν τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με την εμφάνιση οποιουδήποτε συμπτώματος.



Στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος παρατηρήθηκε το φαινόμενο τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους επιβάτες από και προς τα αεροσκάφη να εμφανίζουν μεγάλες πληρότητες, καθώς η υπηρεσία αυτή λειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας λόγω κορονοϊού. Δόθηκε εντολή στις εταιρείες που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία να αυξήσουν τον αριθμό λεωφορείων και το ζήτημα διευθετήθηκε.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα ζητήσει τις επόμενες ημέρες οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια που έρχονται σε επαφή με το κοινό (για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στο check in, τον έλεγχο και την παραλαβή των αποσκευών, οι security και οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν έλεγχο) να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ (γάντια, μάσκες), που θα τους διανεμηθούν.

Από τις 8 το βραδυ του Σαββάτου έκλεισε οριστικά η αεροπορική σύνδεση με Ιταλία, καθώς σταματούν όλες οι πτήσεις από και προς τη γειτονική χώρα. Υπενθυμίζεται ότι ήδη είχαν αποκλειστεί οι πτήσεις από και προς Μιλάνο.



Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λαμβάνει μέτρα ώστε να παραμείνουν ανοιχτά και να λειτουργούν με ασφάλεια τα αεροδρόμια της χώρας. Οι κρίσιμες υπηρεσίες, δηλαδή ο πύργος ελέγχου και ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, θα συνεχίσουν κανονικά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι μη κρίσιμες θα λειτουργήσουν από Τρίτη με το 50% του προσωπικού στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης διάδοσης του ιού.



Με ΠΝΠ ορίζεται ειδική διαδικασία, προκειμένου ο εργαστηριακός έλεγχος για τυχόν κρούσματα στο προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να ολοκληρώνεται εντός το αργότερο 48 ωρών. Το μέτρο αυτό απαιτείται ώστε να μη χρειάζεται να μπει σε καραντίνα για 14 ολόκληρες ημέρες το προσωπικό, ιδίως σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως ο πύργος ελέγχου. Οι έλεγχοι ανίχνευσης κρουσμάτων θα γίνονται με σύναψη σύμβασης με ειδικά αδειοδοτημένα ιδιωτικά εργαστηριακά κέντρα ή/και σε ειδικούς χώρους εντός των αεροδρομίων.



Ωστόσο το κρισιμότερο μέτρο πρόληψης που έχει ληφθεί στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι η προμήθεια αντισηπτικών αποκλειστικά για χρήση από τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες. Αντισηπτικά έχουν τοποθετηθεί σε σταθμούς, εκδοτήρια, γραφεία και όλους τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες, ενώ έχουν δοθεί επίσης σε όλους τους οδηγούς. Η ΟΣΥ έχει παραγγείλει περισσότερα από 40.000 γάντια για τους οδηγούς των λεωφορείων.



Συρμοί και οχήματα απολυμαίνονται καθημερινά, με έμφαση στα σημεία που οι επιβάτες ακουμπούν συστηματικά, δηλαδή τις μπάρες και τις χειρολαβές.

Σε όλες τις οθόνες των αστικών συγκοινωνιών (σε σταθμούς μετρό, στάσεις τηλεματικής, συρμούς μετρό, κτλ) επαναλαμβάνονται συνεχώς ενημερωτικά μηνύματα που υπενθυμίζουν τις οδηγίες προστασίας και προσωπικής υγιεινής, που πρέπει όλοι να τηρούν ως μέτρο προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.



Η διοίκηση του ΟΑΣΑ συστήνει επίσης στους επιβάτες να ελαχιστοποιήσουν τις συναλλαγές με χαρτονομίσματα και κέρματα και να προτιμήσουν τη χρήση καρτών -πιστωτικών ή χρεωστικών- στα εκδοτήρια.



Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις διοικήσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τα αεροδρόμια της χώρας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τις αεροπορικές εταιρείες, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων.