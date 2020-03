Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το EURO 2020”: ο κορονοϊός, ο Χρήστος Θέος, ο Γιώργος Τζαβέλλας (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, που βρίσκεται σε περιδίνηση, λόγω της πανδημίας.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει και ο ΑΝΤ1 σας βάζει στο κλίμα με την εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020».

Ο Γιάννης Καραλής και ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος θα υποδεχτούν αυτή την Κυριακή στο στούντιο τον διακεκριμένο επιστήμονα και γιατρό του Ολυμπιακού, Χρήστο Θέο, ο οποίος θα μιλήσει για την πανδημία του κορoνοϊού και τις επιπτώσεις στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας θα μιλήσει, σε απευθείας σύνδεση από την Τουρκία, για την εθνική μας ομάδα και τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ θα προβληθεί ένα μεγάλο αφιέρωμα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1976 με το ιστορικό πέναλτι του Πανένκα.

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το επετειακό Euro του 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1!

Μη χάσεις στιγμή! Ραντεβού την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 12:00.

FACEBOOK: Ο Δρόμος προς το Euro 2020

INSTAGRAM: dromos_pros_to_euro2020