Καταγγελία από την Φώφη Γεννηματά για το τεστ κορονοϊού σε παιδιά

Η περιπέτεια ενός 12χρονου, όπως την περιγράφει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ...

Την δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν οι γονείς παιδιών τα οποία πρέπει να εξεταστούν για τον κορονοϊό περιγράφει η Φώφη Γεννηματά με ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο FB .

Αναφερει: “Αυτή την ιστορία δεν την άκουσα από τρίτους την έζησα γιατί συνέβη σε συνεργάτη μου:

12 χρονών το παιδί της οικογένειας με υψηλό πυρετό, πάνω από 39 από χθες το πρωί. Τον είδε παιδίατρος, του έκανε τεστ για γρίπη το οποίο βγήκε αρνητικό και σύστησε στη μητέρα να του κάνει τεστ για κορονοϊό.

Εκεί αρχίζει η περιπέτεια.

Στο Νοσοκομείο «Παίδων», συνιστούν να πάει στην εφημερία, να τον εξετάσουν οι γιατροί και να κρίνουν αν θα τον στείλουν σπίτι του για απομόνωση ή θα τον υποβάλλουν στο τεστ. Αυτές τις οδηγίες έχουν, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα του κάνουν το τεστ. Τηλεφωνούν στη συνέχεια στον ΕΟΔΥ για οδηγίες, κατάφεραν να πιάσουν γραμμή μετά από ένα τέταρτο και περίμεναν μία ώρα και δέκα λεπτά στην αναμονή. Απάντησε μια κοπέλα που φαινόταν σε απόγνωση, κατανοητό, που αφού άκουσε το ιστορικό τους είπε «πρέπει να καλέσετε γιατρό». Αφού της επανέλαβαν ότι αυτό το είχαν ήδη κάνει τους απάντησε ότι μόνο αν το παιδί είχε πνευμονία θα μπορούσε να κάνει το τεστ. «Πηγαίνετε σε ένα ιδιωτικό κέντρο, το τεστ δεν καλύπτεται από τα ταμεία» τους είπε. Τα ιδιωτικά χρεώνουν το τεστ από 100 έως 300 ευρώ και τα φθηνότερα δεν έχουν άμεσα ραντεβού.

Το κενό είναι ολοφάνερο και πρέπει να καλυφθεί άμεσα.

Συνεργεία της πρωτοβάθμιας με ειδικό εξοπλισμό μπορούν να κάνουν επισκέψεις στα σπίτια, στα σοβαρά περιστατικά, με υπόδειξη του ΕΟΔΥ και να παίρνουν δείγματα. Ούτε ταλαιπωρία για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, ούτε διασπορά στην κοινότητα, ούτε αισχροκέρδεια ιδιωτών που εκμεταλλεύονται την αγωνία των πολιτών.

Είναι μια από τις προτάσεις που έχουμε ήδη καταθέσει στο αρμόδιο Υπουργείο” καταλήγει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ζητώντας να καλυφθεί το κενό που υπάρχει.