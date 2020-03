Κόσμος

Κορονοϊός: “Καλπάζει” η εξάπλωση του ιού στην Γερμανία

Μεγάλη αύξηση στα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στην χώρα . Διευρύνονται τα μέτρα περιορισμού των κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπου 3.800 ανήλθαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στην Γερμανία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο ανακοίνωσε ακόμη ότι οι ασθενείς που υπέκυψαν από επιπλοκές παραμένουν οκτώ, απολογισμός αμετάβλητος από την προηγουμένη. Στο μεταξύ διευρύνονται συνεχώς τα μέτρα περιορισμού των κοινωνικών δραστηριοτήτων, με στόχο την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού.

Τα περισσότερα κρούσματα (1.154) εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στην Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, κυρίως στην περιοχή Χάινσμπεργκ. Ακολουθούν η Βαυαρία και η Βάδη - Βυρτεμβέργη, ενώ πλέον όλα τα κρατίδια είναι αντιμέτωπα με κρούσματα της επιδημίας. Τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν βουλευτές του Κόμματος των Φιλελευθέρων (FDP): τους Αλεξάντερ Λάμπσντορφ, Χάγκεν Ράινχολντ και Τόμας Σατελμπέργκερ. Ένα κρούσμα έχει εντοπιστεί στις τάξεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Πρασίνων, χωρίς ωστόσο να έχει κατονομαστεί.



Στους δρόμους της Γερμανίας, είναι ήδη οφθαλμοφανής η νέα κατάσταση, καθώς η κυκλοφορία έχει περιοριστεί αισθητά. Από την Δευτέρα μάλιστα, με τα σχολεία σχεδόν σε όλη τη χώρα κλειστά, όπως και τα καφέ, τα εστιατόρια, τα κλαμπ, τα γυμναστήρια, τα μουσεία, τους κινηματογράφους και τους συναυλιακούς χώρους, αναμένεται η κίνηση των πολιτών να περιοριστεί περαιτέρω. Το υπουργείο Υγείας χαρακτήρισε πάντως σήμερα «fake news» τις πληροφορίες που ήθελαν την κυβέρνηση να σχεδιάζει ακόμη δραστικότερα μέτρα.



Η Γερουσία του Βερολίνου ανακοίνωσε αργά το βράδυ ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εκδήλωση – δημόσια ή ιδιωτική – με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα οι Εκκλησίες είτε να κλείσουν είτε να λειτουργήσουν με μικρό αριθμό ποιμνίου, καταγράφοντας μάλιστα τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εκκλησιαζομένων.



Κάποιες εξαιρέσεις εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά τα εστιατόρια, τα οποία μπορούν να παραμείνουν ανοικτά εφόσον τα τραπέζια απέχουν τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ τους. Στην Κολωνία ταυτόχρονα απαγορεύονται πλέον όλες οι συναθροίσεις, κοινωνικού, θρησκευτικού, πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων, τουλάχιστον έως τη 10η Απριλίου. Σημειωτέον ότι το Πάσχα της Δυτικής Εκκλησίας είναι φέτος τη 12η Απριλίου.



Στη Βαυαρία θα διεξαχθούν σήμερα κανονικά οι δημοτικές εκλογές, με περίπου 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους να καλούνται στις κάλπες. Στο Αμβούργο πάντως αναβλήθηκαν για δύο εβδομάδες οι διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ Σοσιαλδημοκρατών (SPD) και Πρασίνων για τον σχηματισμό της τοπικής κυβέρνησης, ενώ και το FDP ανακοίνωσε ότι αναβάλλει το Συνέδριό του, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το τέλος Μαΐου.



Η Νεολαία της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, ανακοίνωσε χθες ότι κινητοποιεί 1.000 μέλη της, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ηλικιωμένους και άλλα ευάλωτα άτομα. Ανάλογη πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Νεολαία του SPD, καθώς και πολλοί τοπικοί σύλλογοι.