Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: θα συνεχιστεί το “κλείσιμο” επιχειρήσεων – Θα δοθούν δις για μέτρα στήριξης

Τι είπε ο Κυβ. Εκπρόσωπος για τα σούπερ μάρκετ και τις παραλίες, το Eurogroup και τα κρούσματα αισχροκέρδειας. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της συζύγου του, που νοσεί από κορονοϊό.

«Η σύζυγος μου συνεχίζει να έχει πολύ ήπια συμπτώματα, ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι, διότι οι επόμενες 2-3 ημέρες είναι σημαντικές. Εγώ και τα παιδιά είμαστε καλά, μένουμε στο σπίτι, συνεχίζουμε να δουλεύουμε εξ αποστάσεως, υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και υπουργούς. Μένουμε σπίτι και όλα θα πάνε καλά», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως τόνισε ο Στέλιος Πέτσας, «υπάρχουν και άλλοι τομείς της οικονομίας για να κλείσουμε», ενώ επεσήμανε απαντώντας στους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη ότι «η εικόνα που είδαμε στα σούπερ μάρκετ και τις παραλίες δεν είναι αυτή που θέλουμε. Δεν κλείσαμε τα γυμναστήρια για να μαζευτεί ο κόσμος στις παραλίες. Πρέπει να μείνουμε στο σπίτι και όλα θα πάνε καλά. Θα πρέπει να αφήσουμε το σύστημα υγείας να ασχοληθεί με τα περιστατικά που πραγματικά χρειάζεται».

Έτοιμη για νέα μέτρα είναι η Κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο κ. Πέτσας, λέγοντας χαρακτηριστικά «τα μέτρα από εδώ και πέρα είναι σε δύο κατευθύνσεις: θα συνεχίσουμε να «κλείνουμε» τομείς της οικονομίας, υπάρχει σκέψη ακόμη και για τα εμπορικά καταστήματα και για ότι άλλο χρειαστεί. Η άλλη κατεύθυνση είναι η στήριξη της οικονομίας και των επαγγελματιών, υπάρχει ένα κρίσιμο Eurogroup αύριο, ελπίζουμε το βράδυ τα Δευτέρας να υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις και με την εξαίρεση των δαπανών από τον Προϋπολογισμό», αναφέροντας ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί ακόμη και από τον τρέχοντα Προϋπολογισμό.

Σε ότι αφορά τα μέτρα στήριξης, ο κ. Πέτσας είπε ότι το ύψος θα ανέλθει σε κάποια δισεκατομμύρια, λέγοντας ότι «ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα ταμειακό διαθέσιμο που πρέπει, εκτός από την στήριξη της Υγείας, να διατεθεί κατά περίπτωση, όπου υπάρχει ανάγκη».

«Κάνουμε ότι μπορούμε για να ελέγξουμε την κατάσταση στην αγορά. Είναι άλλο λόγω αυξημένης ζήτησης να αυξηθούν λίγο οι τιμές, άλλο να πολλαπλασιαστούν. Μέχρι την Δευτέρα θα υπάρχει η εισήγηση του αρμόδιου υπουργείου και θα ληφθούν τα μέτρα που θα χρειαστούν», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολιάζοντας τις καταγγελίες για αισχροκέρδεια και τις πιέσεις για επιβολή διατίμησης σε προϊόντα όπως τα αντισηπτικά και οι μάσκες.