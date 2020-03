Οικονομία

Ρέτσος: Επιβεβλημένο το κλείσιμο τουριστικών καταλυμάτων

Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και σοβαροί, αποφασιστικοί και έτοιμοι για γενναίες αποφάσεις, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

«Η απόφαση της κυβέρνησης για την προσωρινη? απαγο?ρευση λειτουργι?ας των τουριστικω?ν καταλυμα?των εποχικη?ς λειτουργι?ας, είναι μια επιβεβλημένη και ορθή κίνηση», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος.



«Από την αρχή αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, έχουμε τονίσει ότι θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και σοβαροί, αποφασιστικοί και έτοιμοι για γενναίες αποφάσεις.



Πάνω από όλα, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε καθημερινά τις δυσκολίες που προκύπτουν, να έχουμε αντανακλαστικά, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να προετοιμαζόμαστε μεθοδικά για την επόμενη ημέρα.



Ότι σήμερα φαίνεται σκληρό, αύριο μπορεί να είναι σωτήριο. Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο ευθύνης.» αναφέρει ο κ. Ρέτσος με αφορμή την σημερινή απόφαση της κυβέρνησης για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 .