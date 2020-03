Πολιτική

Η Σοφία Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1 για τις Πανελλαδικές και την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η Υφυπ. Παιδείας για το ενδεχόμενο μαθημάτων τα Σάββατα ή την Μεγ. Εβδομάδα. Πόσο πιθανή είναι η αλλαγή ημερομηνίας για τις Εξετάσεις. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η ανάγκη τήρησης των προληπτικών μέτρων.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως τόνισε, «οι αποφάσεις όλες είχαν το στοιχείο της κλιμάκωσης, από το πώς θα μάθουν τα παιδιά τους κανόνες υγιεινής μέχρι το γενικό κλείσιμο των σχολείων στην χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε διακοπές. Πρέπει να τηρήσουμε τα προληπτικά μέτρα, για να μην φθάσουμε εκεί που έχουν φτάσει άλλοι, που δεν πήραν έγκαιρα τα μέτρα που έπρεπε».

«Ήδη, τριακόσιοι εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου και έχουν σχηματίσει εικονικές τάξεις, παραδίδοντας ύλη και κάνοντας ότι πρέπει. Το επόμενο βήμα είναι η απευθείας σύνδεση μέσω διαδικτύου του εκπαιδευτικού με τους μαθητές της τάξης του, όπως έγινε προ ημερών με συμμετοχή και του Πρωθυπουργού, για την σηματοδότηση της σημασίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας», σημείωσε η Υφυπουργός Παιδείας.

Όπως συμπλήρωσε, στόχος δεν είναι να προχωρήσουν πολύ τα μαθήματα, αλλά κυρίως τα παιδιά να εμπεδώσουν την ήδη διδαχθείσα ύλη και να μείνουν «συνδεδεμένα» με την εκπαιδευτική διαδικασία».

Σε ότι αφορά τις Πανελλαδικές, τους τρόπους αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών και την πιθανή παράταση του σχολικού έτους, η Σοφία Ζαχαράκη είπε «δεν θεωρώ πιθανό ότι θα χρειαστεί να γίνουν μαθήματα σε ημέρες της σχολικής αργίας για το Πάσχα, όπως η Μ. Δευτέρα, η Μ. Τρίτη και η Μ. Τετάρτη ή κάποια Σάββατα. Εάν τα σχολεία ανοίξουν ξανά στις 26 Μαρτίου, όπως αυτήν την στιγμή προβλέπεται, με την διακοπή των περιπάτων και την αναπροσαρμογή των ωρών διδασκαλίας από 45 σε 35 λεπτά, μπορεί να υπάρξει αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, ίσως εκτός από τους μαθητές της Γ’ Λυκείου και των μαθημάτων κατεύθυνσης».

«Ωστόσο», όπως υπογράμμισε η Υφυπουργός Παιδείας, «σε περίπτωση και μόνο σοβαρής παράτασης του κλεισίματος των σχολείων, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ακόμη και για παράταση του σχολικού έτους και μετακίνησης ημερομηνιών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις».