Κόσμος

Βατικανό: Χωρίς πιστούς οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας λόγω κορονοϊού

Όλες οι προσευχές και οι λειτουργίες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου θα μεταδίδονται ζωντανά μέχρι το Πάσχα.

Όλες οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου εξαιτίας της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό ενόψει του Πάσχα.



«Εξαιτίας της τρέχουσας, διεθνούς υγειονομικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης όλες οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν χωρίς τη φυσική παρουσία πιστών», ανέφερε το Βατικανό.



Στην ίδια ανακοίνωση διευκρίνιζεται ότι «ως τις 12 Απριλίου» όλες οι προσευχές και οι λειτουργίες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου θα μεταδίδονται ζωντανά από τον επίσημο ιστότοπο Vatican News, καθώς οι πιστοί δεν θα μπορούν να παρίστανται σε αυτές.



Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο το βράδυ, 1.441 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Ιταλία εξαιτίας του νέου κορονοϊού, με τη χώρα να είναι η πλέον πληγείσα στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 21.000 Ιταλοί έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό SARS-CoV-2, εκ των οποίων 3.500 τις τελευταίες 24 ώρες.