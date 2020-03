Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: μέτρα στήριξης μόνο για επιχειρήσεις που δεν κάνουν απολύσεις (βίντεο)

Τι είπε για το πλέγμα μέτρων προς ανακούφιση των συνεπειών του κορονοϊού στην αγορά, τις θέσεις εργασίας και την αξιοποίηση των ταμειακών διαθέσιμων του Κράτους.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Κυριακής ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την δημοσιονομική πολιτική, Θόδωρος Σκυλακάκης.

«Βρισκόμαστε σε μια φάση που απόλυτη προτεραιότητα έχει η χρηματοδότηση της Υγείας. Χρήματα εκεί δίνονται άμεσα, όποτε ζητηθούν. Η εκτίμηση μου είναι ότι θα απαιτηθούν 200 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα δοθούν όσα τυχόν επιπλέον απαιτηθούν», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης.

Σε ότι αφορά τα αποθεματικά που διαθέτει η Ελλάδα, ύψους άνω των 32 δις, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι τουλάχιστον τα μισά είναι άμεσα διαθέσιμα και δεν χρειάζεται η έγκριση των πιστωτών ή κάποιου τρίτου.

Ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε ότι οι δαπάνες που θα γίνουν για τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση του, πρόκειται να εξαιρεθούν από τον συσχετισμό εσόδων-εξόδων του τρέχοντος Προϋπολογισμού και ανέφερε ότι προσδοκά το αυριανό Eurogroup να εγκρίνει ευρεία χαλάρωση των όρων του Δημοσιονομικού Συμφώνου για όλες τις χώρες της ΕΕ.

«Θα είναι μεγάλες οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις, διότι έχουμε μια τεράστια κρίση σε όλη την Ευρώπη», είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν και δημοσιονομικές παρεμβάσεις και νομισματικές.

Τέλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών τόνισε ότι είναι καίριας σημασίας η διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα το επόμενο διάστημα, τονίζοντας ότι «εμείς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μείνουν όρθιες, αρκεί να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, αυτό θα είναι κρίσιμο κριτήριο για το επόμενο διάστημα».