Κοινωνία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Πολυτεχνείο

Αστυνομικοί επιχείρησαν στην αίθουσα Γκίνη, η οποία ήταν υπό κατάληψη.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στην αίθουσα Γκίνη στο Πολυτεχνείο, η οποία ήταν υπό κατάληψη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 100 αλλοδαποί, κυρίως Αφρικανικής καταγωγής, εντοπίστηκαν στην υπό κατάληψη αίθουσα και μεταφέρονται στο Αλλοδαπών.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στην αίθουσα κάνουν λόγο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, για άθλιες συνθήκες διαβίωσης.