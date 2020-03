Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος: πρέπει να.. απλώσουμε χρονικά την εξάπλωση του κορονοϊού (βίντεο)

Τι λένε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι'"ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και η υπεύθυνη του Κέντρου του ΑΠΘ, όιπου εξετάζονται τα δείγματα για κορονοϊό.