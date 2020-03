Κοινωνία

Μεταφορά παράτυπων μεταναστών απο τα νησιά σε κλειστά κέντρα (εικόνες)

Με το αρματαγωγό "Ρόδος" που απέπλευσε από την Μυτιλήνη, μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα άνθρωποι που μπήκαν παράνομα στην Ελλάδα μετά την 1η Μαρτίου.

Ξεκίνησε το Σάββατο και θα συνεχισθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η μεταφορά στην ενδοχώρα όσων εισήλθαν στα νησιά παρανόμως από την 1η Μαρτίου.

Η αρχή έγινε με την αναχώρηση του αρματαγωγού «Ρόδος» από το λιμάνι της Μυτιλήνης, στο εσωτερικό του οποίου διέμεναν, τις τελευταίες ημέρες 436 παράνομα εισελθόντες μετανάστες.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν και ήδη εγκαταστάθηκαν με επιτυχία στην κλειστή δομή της Μαλακάσας. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού.

Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο θα έχουν μετακινηθεί από τα νησιά όλοι όσοι κατέφθασαν σ’ αυτά από την 1/3 μέχρι σήμερα και θα μεταφερθούν στις κλειστές δομές, που βρίσκεται στη θέση "Κλειδί" Σερρών και στην Μαλακάσα.

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο της Κυβέρνησης για την αποσυμφόρηση των νησιών του Β. Αιγαίου προβλέπει την μεταφορά 10.000 προσφύγων και μεταναστών, πλέον των 5.000 εθελούσιων επιστροφών μέσω του προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020.