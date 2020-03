Υγεία - Περιβάλλον

Πρόεδρος ΕΦΕΤ: ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται από τα τρόφιμα, όμως… (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Αντώνης Ζαμπέλης στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την ανάγκη τήρησης των άλλων μέτρων απολύμανσης, ιδίως των χεριών, που έρχονται σε επαφή με τις τροφές.

7